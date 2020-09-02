Россия впала в истерику на переговорах по Донбассу – Гармаш

Россия на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе спровоцировала скандал из-за попыток показать себя посредником в конфликте, а не его участником. Об этом заявил член украинской делегации Сергей Гармаш.

Гармаш заявил, что Россия на переговорах ТКГ пытается представить себя посредником, а не стороной конфликта на Донбассе Скриншот: ukraina24.segodnya.ua

2 сентября на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе россияне пытались представить себя посредником, а не стороной конфликта, а когда представитель украинской делегации возразил им, устроили скандал. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, глава российской делегации Борис Грызлов несколько раз сказал, что Россия является посредником.

"...Я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители", – рассказал он.