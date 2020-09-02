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"Каждый баран должен висеть за свою ногу". Кравчук заявил, что не имеет отношения к назначению Фокина в ТКГ

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что украинская делегация на заседании обсудит последние высказывания заместителя главы делегации, экс-премьер-министра Витольда Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса региона.

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Кравчук: Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина
Кравчук: Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина
Фото: president.gov.ua

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил 1 сентября в эфире "Еспресо", что не имеет никакого отношения к назначению бывшего премьер-министра Витольда Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

"Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал [его кандидатуру], и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас двоих пригласили в Офис президента, и нам двоим предложили такие должности", – сказал Кравчук.

Экс-президент назвал последнее заявление Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса для Донбасса его личной позицией.

"Он со мной не советовался. Это вопрос не обсуждался делегацией, он высказал свое мнение. Об этом уже сказал и руководитель Офиса президента. Поэтому я не думаю, что здесь может быть какое-то другое мнение: Фокин высказал собственную позицию, и мы к этой позиции не имеем никакого отношения. Имеет ли право Фокин высказывать собственную позицию? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в трехсторонней контактной группе", – сказал Кравчук.

Он сообщил, что украинская делегация обсудит заявления Фокина.

"Думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию", – сказал Кравчук.

Политик прямо не ответил на вопрос, нужно ли после скандала оставлять Фокина в ТКГ.

"Еще раз подчеркну: это вопрос не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина. Каждый баран, извините, должен висеть за свою ногу... Делегация соберется, и мы этот вопрос обсудим. Дело Витольда Павловича – как он объяснит, будет ли это объяснение воспринято. Я единолично такие вопросы решать не могу, это не является моей компетенцией", – сказал глава украинской делегации.

Кравчук рассказал, что на этой неделе по телефону обсуждал с Фокиным его высказывания.

"Я задал ему целый ряд вопросов. Он мне ответил на них. Главное  он [считает] – что не нарушил, не отошел от позиций закона. Я сказал: тогда давайте этот вопрос мы будем обсуждать на заседании делегации, потому что мнение членов делегации, я знаю, не совпадает с вашим", – пересказал разговор Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: Леонид Кравчук, амнистия, Витольд Фокин, боевики, особый статус Донбасса, война в Украине, минские переговоры, война на Донбассе, трехсторонняя контактная группа, ТКГ в Минске
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