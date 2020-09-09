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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В штабе ООС заявили о нарушениях перемирия со стороны боевиков

Российские оккупанты на Донбассе демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, говорится в заявлении штаба операции Объединенных сил.

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Во время наблюдательного полета беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и технику боевиков
Во время наблюдательного полета беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и технику боевиков
Фото: ЕРА

Штаб операции Объединенных сил 9 сентября в Facebook сообщил о нарушениях перемирия со стороны боевиков.

В штабе ссылаются на данные, представленные в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Отмечается, что во время наблюдательного полета беспилотников СММ ОБСЕ над не подконтрольной Украине территорией было замечено три миномета вблизи населенного пункта Веселая Гора (2Б11 "Сани", 120 мм) и две буксируемые гаубицы (Д-30А "Лягушка", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка Луганской области.

Кроме того, была зафиксирована новая L-образная траншея протяженностью около 170 метров и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

6 сентября БПЛА ОБСЕ зафиксировал двух людей, которые продолжали обустраивать траншею вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области. В Донецкой области была замечена траншея с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовские Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикузы.

Также зафиксировано четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что приведенные факты четко указывают на нарушение достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

"Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств, в очередной раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности в рамках трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/943651042794179

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Сегодня участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на срочное заседание из-за обострения на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, военные, боевики, беспилотники, война на Донбассе, ООС
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