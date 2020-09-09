На Донбассе соблюдается режим тишины – штаб ООС

В прифронтовых районах Донбасса саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разминировали почти восемь гектаров территории и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

8 сентября во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций на Донбассе двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы взрывом мины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Нарушения перемирия за 8 сентября на Донбассе не наблюдалось. С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника также не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разминировали почти восемь гектаров территории и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.