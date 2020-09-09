Потери боевиков на Донбассе с начала сентября составили более 10 человек – разведка

На Донбассе с начала сентября в результате подрывов на собственных минах или вследствие нарушения техники безопасности погибло более 10 боевиков. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на Донбассе использует режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения, заявили в Минобороны Украины со ссылкой на Главное разведывательное управление.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на новоайдарском, северодонецком, бахмутском, авдеевском, торецком, кураховском и волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установление минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", – уточняется в сообщении.

По информации ГУР, в передовых подразделениях оккупантов растет количество потерь: с начала сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибло более 10 боевиков. Также оккупанты лишились двух единиц военной техники.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.