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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери боевиков на Донбассе с начала сентября составили более 10 человек – разведка

На Донбассе с начала сентября в результате подрывов на собственных минах или вследствие нарушения техники безопасности погибло более 10 боевиков. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Пророссийские боевики на Донбассе несут потери из-за подрывов на собственных минах украинская разведка
Пророссийские боевики на Донбассе несут потери из-за подрывов на собственных минах – украинская разведка
Фото: ЕРА

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на Донбассе использует режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения, заявили в Минобороны Украины со ссылкой на Главное разведывательное управление.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на новоайдарском, северодонецком, бахмутском, авдеевском, торецком, кураховском и волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установление минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", – уточняется в сообщении.

По информации ГУР, в передовых подразделениях оккупантов растет количество потерь: с начала сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибло более 10 боевиков. Также оккупанты лишились двух единиц военной техники.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера. 26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства в районе Новгородского (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала "отдельными провокациями". В Офисе президента потребовали от России "вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение" боевиков.

8 сентября Зеленский заявил, что Украина, несмотря на провокации боевиков, будет делать все, чтобы сохранить перемирие на Донбассе

Теги: Россия, Украина, Донбасс, разведка, агрессия, боевики, Минобороны, война в Украине, война на Донбассе, мины
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