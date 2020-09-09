ОБСЕ зафиксировала более тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 173 взрыва, два неопределенных снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

С 27 июля, когда на Донбассе началось всеобъемлющее перемирие, произошло 1000 нарушений тишины. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 8 сентября.

В частности, зафиксировали 173 взрыва, два неопределенных снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

Кроме того, 7 сентября патруль миссии планировал запустить беспилотник неподалеку от неподконтрольного Победоносного (Луганская область), но услышал 50 выстрелов из стрелкового оружия. Наблюдатели также слышали звуки от пуль, пролетевших примерно в 15–30 метрах над их головами, поэтому спрятались между автомобилями и покинули этот участок.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.