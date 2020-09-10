Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального

Берлин не хочет передавать России результаты исследований специальной лаборатории бундесвера об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, потому что РФ и так является членом Организации по запрещению химического оружия, куда уже были переданы все данные.

Германия передала результаты лабораторных исследований российского оппозиционера Алексея Навального Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило издание Der Standard 9 сентября.

Официальный Берлин не хочет передавать России данные из специальной лаборатории бундесвера, сообщил представитель минобороны ФРГ. Он напомнил, что Россия входит в ОЗХО, которая уже получила результаты исследований.

Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

Сегодня издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.