МИД России заявил протест послу Германии в связи с отравлением Навального

В МИД России заявили послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, что Германия использует ситуацию, возникшую после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, для дискредитации России на международной арене.

Действия ФРГ в связи с Навальным в МИД России считают провокацией Фото: depositphotos.com

МИД России 9 сентября заявил протест послу ФРГ в Российской Федерации Гезу Андреасу фон Гайру в связи с выдвижением правительством Германии "обвинений и ультиматумов в адрес России" в контексте отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве считают, что Берлин использует ситуацию с отравлением для дискредитации РФ на международной арене. Действия ФРГ в связи с Навальным в МИД назвали провокацией против России, которая чревата последствиями для российско-германских отношений и осложнением международной ситуации.

"Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", – подчеркнули в министерстве.

МИД РФ потребовал от немецкой стороны медицинские данные, биоматериалы, результаты экспертиз, пробы анализов Навального "с целью их комплексного изучения и проверки специалистами".

"Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования", – сказано в сообщении.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

8 сентября министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам. Они призвали Россию срочно установить виновных в отравлении Навального.