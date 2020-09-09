Страны G7 призвали Россию срочно установить, кто несет ответственность за отравление Навального

Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам.

Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь Фото: EPA

Министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – и высокий представитель Европейского союза выступили с официальным заявлением по поводу отравления веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок" российского оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление опубликовано 8 сентября на сайте Госдепартамента США.

"Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", – сказано в заявлении.

Главы МИД "Большой семерки" подчеркнули, что нападение на лидера оппозиции Навального является серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России.

"Он представляет собой серьезную угрозу для тех мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые Россия обязалась гарантировать. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам", – отметили представители G7.

Они сообщили, что продолжат следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы "к объяснению ужасного отравления Навального".

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

В Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах Навального, сегодня заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.

Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение РФ о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.