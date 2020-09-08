Немецкие врачи отказались от создания совместной с РФ экспертной группы по отравлению Навального

В Германии не поддержали инициативу Национальной медицинской палаты РФ о создании совместной комиссии для изучения причин состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Там подчеркнули, что инициировать дальнейшие обследования имеют право только его родственники.

Во врачебной палате ФРГ сказали, что нет сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого немецкими медиками Фото: ЕРА

Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение РФ о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в ответе организации на обращение президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, который 7 сентября процитировало издание Deutsches Ärzteblatt.

В документе говорится, что ассоциация не является следственным органом, поэтому не может участвовать в расследованиях – это прерогатива государства.

Более того, по законодательству Германии только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования.

Во врачебной палате ФРГ также напомнили, что медицинские данные по делу Навального доступны. "Не было никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого медиками в Германии", – говорится в сообщении.

Немецкие врачи также призвали российских коллег поддержать требование правительства Германии по отношению к правительству России "о полном выяснении обстоятельств, которые привели к этой опасной для жизни болезни".

В Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах Навального, также заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Рошаль сказал, что многих волнует судьба оппозиционера, поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину его состояния".

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.