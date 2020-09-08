ООН призвала Россию расследовать отравление Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти России расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека 8 сентября, инцидент с оппозиционером назван "попыткой убийства".
"Число случаев отравления или других форм целенаправленных убийств нынешних или бывших российских граждан как в России, так и за ее пределами за последние два десятилетия вызывает глубокую тревогу", – обратилась к российским властям представительница ООН.
Бачелет подчеркнула, что Навальный стал жертвой серьезного преступления. Она полагает, что оппозиционер нуждался в государственной защите, но не получил ее.
"Навальный явно нуждался в государственной защите, даже если он был политической занозой у правительства. Недостаточно просто отрицать, что его отравили, отрицать необходимость тщательного и прозрачного расследования этого покушения", – заявила она.
Бачелет отметила, что нервно-паралитические или радиоактивные вещества "Новичок" и "Полоний-210" – сложные. Их, по словам комиссара ООН, чрезвычайно трудно получить.
"Это вызывает многочисленные вопросы. Зачем использовать такие вещества? Кто их использует? Как они их получили?" – спросила верховный комиссар ООН.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.