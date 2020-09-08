ООН призвала Россию расследовать отравление Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем заявлении отметила, что российский оппозиционер Алексей Навальный нуждался в государственной защите, но не получил ее.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти России расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека 8 сентября, инцидент с оппозиционером назван "попыткой убийства".

"Число случаев отравления или других форм целенаправленных убийств нынешних или бывших российских граждан как в России, так и за ее пределами за последние два десятилетия вызывает глубокую тревогу", – обратилась к российским властям представительница ООН.

Бачелет подчеркнула, что Навальный стал жертвой серьезного преступления. Она полагает, что оппозиционер нуждался в государственной защите, но не получил ее.

"Навальный явно нуждался в государственной защите, даже если он был политической занозой у правительства. Недостаточно просто отрицать, что его отравили, отрицать необходимость тщательного и прозрачного расследования этого покушения", – заявила она.

Бачелет отметила, что нервно-паралитические или радиоактивные вещества "Новичок" и "Полоний-210" – сложные. Их, по словам комиссара ООН, чрезвычайно трудно получить.

"Это вызывает многочисленные вопросы. Зачем использовать такие вещества? Кто их использует? Как они их получили?" – спросила верховный комиссар ООН.