Навального вывели из медицинской комы, его состояние улучшилось – клиника "Шарите"

Немецкие врачи отключили российского оппозиционера Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже реагирует на словесные раздражители.

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который с 22 августа находится в берлинской клинике "Шарите" после отравления, улучшилось. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники.

"Пациента вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", – заявили в "Шарите".

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией. В клинике отметили, что отныне решение обнародовать подробности о состоянии оппозиционера "будет соответствовать его пожеланиям".

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.