Навальный все еще не пришел в сознание – пресс-секретарь

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что расследование покушения на политика не продвигается.

Российский оппозиционер Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание после отравления. Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее данным, расследование покушения на Навального также не продвигается. Ярмыш отметила, что не удивлена тем, что расследование затягивается, и попытками уклониться от него.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.