Трамп выступил за отказ от "Северного потока – 2" из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп сказал, что выступал за отказ от строительства газопровода "Северный поток – 2" с начала своего президентства. Он повторил свой отказ после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 сентября, фрагмент с его выступлением опубликован на странице Белого дома в Twitter.

"Конечно, да", – ответил Трамп на вопрос журналиста, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на отравление Навального. Президент США отметил, что выступал за отказ от проекта газопровода с начала своего президентства, поскольку "США защищают Германию от России, а Берлин платит Москве за энергоресурсы миллиарды долларов".

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

"Как это работает?" – возмутился президент.

При этом Трамп отметил, что не уверен, что Германия готова отказаться от "Северного потока – 2".

"Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение", – сказал Трамп.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел 20 августа в Омске. Навального сначала поместили в токсикореанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске. Он был без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

В Германии сообщили, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок".

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.