Навальный вышел из комы, белорусская оппозиция заявила о похищении Колесниковой. Главное за день

Состояние Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в берлинской клинике "Шарите" после отравления, стало лучше, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Обострение на Донбассе

Офис президента Украины расценивает воскресные обстрелы позиций ВСУ как два отдельных случая, целью которых являлась провокация. В Киеве потребовали, чтобы Россия вмешалась в ситуацию.

Вернули посла

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД Украины, куда его отозвали 17 августа.

Пропала Колесникова

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова исчезла, очевидцы утверждают, что ее увезли неизвестные на микроавтобусе. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух оппозиционеров, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

Планы Саакашвили

Глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили объявил о желании "помочь грузинскому народу выйти из кризиса" и согласился стать временным премьер-министром страны в случае победы его партии на парламентских выборах.

40 пожизненных

Гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который осуществил теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле 1 января 2017 года, приговорен в Турции к 1368 годам лишения свободы (40 пожизненных сроков).