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Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

Экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили захотел "помочь грузинскому народу выйти из кризиса". Если в стране на парламентских выборах победит оппозиция, он согласится стать премьер-министром страны.

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Саакашвили сейчас занимает должность главы Исполнительного комитета реформ Украины
Саакашвили сейчас занимает должность главы Исполнительного комитета реформ Украины
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября. Об этом он написал в Facebook 7 сентября.

"Сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", – написал он.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции в Национальном совете реформ Украины.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСК [Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля]. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации", – подчеркнул Саакашвили.

Он также добавил, что не выбирает между двумя странами

"Моя борьба продолжается и там, и там", – подытожил Саакашвили.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" 7 сентября объявили о выдвижении Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Теги: Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, реформы, Национальный совет реформ, власть, премьер-министр
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