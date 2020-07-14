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My way is Misha's way and we gonna win. Саакашвили заявил, что готовится к решающему рывку в Грузии

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о больших планах в Украине и Грузии.

Саакашвили: Я готовлюсь к решающему рывку в Грузии
Саакашвили: Я готовлюсь к решающему рывку в Грузии
Фото: Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 июля на своей странице в Facebook заявил, что у него большие планы относительно Украины и Грузии.

"В целом вы должны знать: у меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса. Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России – олигархом [бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной] Иванишвили, и вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это высокую цену", – заявил он.

Саакашвили сказал, что борется в Украине и в Грузии.

"Да, я не претендую на высокие должности в одной стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшение и реформы, и этих людей я не подведу, что бы ни случилось и чего бы мне это ни стоило", – отметил он.

Саакашвили не конкретизировал свои планы. Но отметил, что везде "работал на результат, на то, чтобы менять жизнь людей, страны или стран".

"Я уверен, что не только я рожден для побед, но и Украина и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. My way is Misha's way and we gonna win!" – подытожил он.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

9 июля в видеообращении, опубликованном на YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. "У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – говорил Саакашвили.

В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.

В украинском МИД подчеркивали, что "публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства".

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили
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