Навального отравили новым, более смертоносным типом "Новичка", он должен был умереть в самолете – СМИ

Немецкие власти полагают, что один из агентов российских спецслужб, который следил за оппозиционером Алексеем Навальным, побрызгал ядом в чай или нанес его на чашку, сообщило издание Die Zeit.

По замыслу отравителей российского оппозиционного политика Алексея Навального, он должен был умереть в самолете. Об этом 9 сентября сообщила газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Издание выяснило, что Навальный был отравлен новым типом отравляющего вещества "Новичок", более опасным, чем его предыдущие вариации. Он остался в живых благодаря цепочке счастливых случайностей: действиям пилота, принявшего решение экстренно посадить самолет, и врачей, оперативно вколовшим ему атропин, пишут журналисты.

По их мнению, операцию с использованием подобного новейшего яда могла провести только российская спецслужба: обычные преступники синтезировать его не могли, а операция иностранных спецслужб на территории России была бы невозможной из-за того, что за Навальным велась постоянная слежка.

Die Zeit делает "один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика".

Специалисты из Института фармакологии и токсикологии бундесвера обнаружили остатки отравляющего вещества на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Немецкие власти полагают, что один из агентов ФСБ, который следил за политиком, побрызгал ядом в чай или нанес его на чашку, сообщило издание.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.