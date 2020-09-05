Ющенко, Скрипали, Навальный. У этих отравлений один общий знаменатель – Путин

Российский экономист, советник президента РФ Владимира Путина (2000–2005), официальный представитель РФ в "Большой восьмерке" (2000–2005). С 2006 года – старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Вашингтоне.
[Экс-офицер службы внешней разведки РФ] Сергей Третьяков вспоминал, как Александр Лункин, замруководителя Федеральной службы охраны, сказал ему, что [бывший личный охранник Владимира Путина Александр] Золотов и [экс-глава ФСО Евгений] Муров подготовили список лиц, которых они собирались устранить для расчистки движения Путина к власти. Когда они закончили подготовку списка, Золотов заметил: "Получается слишком много убивать – даже для нас".
Случаи селективного применения отравляющих веществ
Факт приведенных ниже отравлений в ряде случаев установлен точно, в некоторых же он является предположительным, нуждающимся в проверке и подтверждении. Если дата отравления человека не определена, то указана дата его смерти.
Случаи массового применения отравляющих веществ:
У этих отравлений есть один общий знаменатель – Владимир Путин.
Жертвы из этого списка оказались или противниками Путина, или носителями знаний, которые могли бы нанести вред Путину, или объектами мести Путина, или целями запугивания (террора) Путина, а также случайными жертвами применения отравляющих веществ.
Следует также обратить внимание на даты отравлений. В глаза бросается отсутствие каких-либо известных отравлений, случившихся между 7 мая 2008-го и 7 мая 2012 года, то есть в период президентства Дмитрия Медведева. Получается, что по какой-то загадочной причине отравления противников Путина происходили именно во время президентства Путина; они прекратились на период, когда Путин не занимал пост президента России, и возобновились, когда Путин снова стал занимать пост президента.
Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal