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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов

Российский экономист, советник президента РФ Владимира Путина (2000–2005), официальный представитель РФ в "Большой восьмерке" (2000–2005). С 2006 года – старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Вашингтоне.


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Ющенко, Скрипали, Навальный. У этих отравлений один общий знаменатель – Путин

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[Экс-офицер службы внешней разведки РФ] Сергей Третьяков вспоминал, как Александр Лункин, замруководителя Федеральной службы охраны, сказал ему, что [бывший личный охранник Владимира Путина Александр] Золотов и [экс-глава ФСО Евгений] Муров подготовили список лиц, которых они собирались устранить для расчистки движения Путина к власти. Когда они закончили подготовку списка, Золотов заметил: "Получается слишком много убивать – даже для нас".

Случаи селективного применения отравляющих веществ

Факт приведенных ниже отравлений в ряде случаев установлен точно, в некоторых же он является предположительным, нуждающимся в проверке и подтверждении. Если дата отравления человека не определена, то указана дата его смерти.

  • 19 февраля 2000 г. – Анатолий Собчак, Светлогорск:
  • 19 апреля 2002 г. – Хаттаб (участник вооруженного сопротивления в Чечне), Чечня;
  • 6 июня 2002 г. – Дмитрий Рождественский (основатель компании "Русское видео"), Петербург;
  • 6 декабря 2002 г. – Салман Радуев, "Белый лебедь", Пермская область;
  • 3 июля 2003 г. – Юрий Щекочихин, Москва;
  • 12 марта 2004 г. – Лечи Исламов (участник вооруженного сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар;
  • 28 мая 2004 г. – Хизри Алданов (представитель А. Масхадова), Грузия;
  • 2 сентября 2004 г. – Анна Политковская, Беслан;
  • 5 сентября 2004 г. – Виктор Ющенко, Киев;
  • 6 сентября 2004 г. – Нана Лежава (грузинская журналистка), Беслан;
  • 24 сентября 2004 г. – Роман Цепов, Петербург;
  • 16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. – Александр Литвиненко, Лондон;
  • 12 февраля 2008 г. – Бадри Патаркацишвили, Лондон;
  • 9 ноября 2012 г. – Александр Перепеличный, Париж;
  • 28 апреля 2015 г. – Емельян Гебрев, София;
  • 26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. – Владимир Кара-Мурза, Москва;
  • 3 февраля 2016 г. – Вячеслав Синев (председатель исполнительного совета Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва;
  • 14 февраля 2016 г. – Никита Камаев (бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва;
  • 26 ноября 2016 г. – Сергей Мохов (супруг Любови Соболь), Москва;
  • 4 марта 2018 г. – Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, Великобритания;
  • 30 июня 2018 г. – Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эймсбери, Великобритания;
  • 12 сентября 2018 г. – Петр Верзилов, Москва;
  • 20 августа 2020 г. – Алексей Навальный, Томск.

Случаи массового применения отравляющих веществ:

  • Чечня, с 2000 года;
  • Норд-Ост, 26 октября 2002 года;
  • Сирия, с 2015 года.

У этих отравлений есть один общий знаменатель – Владимир Путин.

Жертвы из этого списка оказались или противниками Путина, или носителями знаний, которые могли бы нанести вред Путину, или объектами мести Путина, или целями запугивания (террора) Путина, а также случайными жертвами применения отравляющих веществ.

Следует также обратить внимание на даты отравлений. В глаза бросается отсутствие каких-либо известных отравлений, случившихся между 7 мая 2008-го и 7 мая 2012 года, то есть в период президентства Дмитрия Медведева. Получается, что по какой-то загадочной причине отравления противников Путина происходили именно во время президентства Путина; они прекратились на период, когда Путин не занимал пост президента России, и возобновились, когда Путин снова стал занимать пост президента.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Алексей Навальный, Андрей Илларионов, ФСО, Александр Литвиненко, Владимир Кара-Мурза, Анатолий Собчак, Юлия Скрипаль
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