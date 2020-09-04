Украинские компании продавали программное обеспечение, собирающее данные для спецслужб РФ – СБУ

По данным СБУ, ряд украинских компаний успели незаконно продать более 100 программных продуктов шпионского назначения, созданных в интересах спецслужб РФ.

В Украине продавались компьютерные программы, которые собирали информацию и передавали ее спецслужбам России. Об этом 4 сентября проинформировала СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы отечественных компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ... Злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что экспертиза подтвердила, что речь идет о шпионских программных продуктах.

"Следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъяты оборудование, вещи и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении из информационных систем", – объяснили в украинской спецслужбе.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 359 (незаконный сбыт специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. Одному из фигурантов дела – организатору группы – уже объявлено подозрение, отметили в СБУ.