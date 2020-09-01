СБУ училась отбивать атаки диверсантов на админгранице с Крымом

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионную тренировку на террористически уязвимых объектах Херсонской области. Среди них – Каховская ГЭС и сооружения Северо-Крымского канала.

Во время тренировки в Херсонской области СБУ провела уровень защищенности критических объектов от нападения диверсантов Фото: ssu.gov.ua

Координационная группа Антитеррористического центра при региональном органе Службы безопасности Украины (СБУ) провела 1 сентября плановую многоэтапную антитеррориcтическую тренировку на территории шести районов Херсонской области на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Тренировка прошла в локациях, в которых расположен ряд террористических уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области. В частности, военный объект Вооруженных Сил Украины, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

По сценарию условный противник пытался совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах путем незаконного проникновения и минирования помещений и оборудования.

В тренировках приняли участие сотрудники Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы, подразделения Вооруженных сил Украины, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время тренировки сотрудники СБУ проверили уровень защищенности объектов критической инфраструктуры, готовности их администраций, служб безопасности и охраны, местных подразделений правоохранительных органов, специальных служб и других военизированных формирований к реагированию на чрезвычайные события и устранению последствий возможных террористических атак.

По результатам проведенной тренировки координационная группа Антитеррористического центра СБУ предоставит методические рекомендации с учетом специфики деятельности каждого объекта для усовершенствования систем их защиты.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.