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В Черном море завершились учения Sea Breeze 2020. Фоторепортаж

27 июля, 2020 14.47
27 июля завершились многонациональные военные учения Sea Breeze 2020, которые стартовали 20 июля. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в этом году из-за пандемии коронавируса маневры проводились только в морской и воздушной компоненте. В учениях участвовали более 20 кораблей и 2 тыс. военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. "Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме", – подчеркнули в украинском ведомстве.
Теги: США, Украина, Турция, Грузия, Румыния, Испания, Болгария, Норвегия, военные учения, Sea Breeze
 

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