В Черном море завершились учения Sea Breeze 2020. Фоторепортаж
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
27 июля завершились многонациональные военные учения Sea Breeze 2020, которые стартовали 20 июля.
Как сообщает
пресс-служба Министерства обороны Украины, в этом году из-за пандемии коронавируса маневры проводились только в морской и воздушной компоненте. В учениях участвовали более 20 кораблей и 2 тыс. военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. "Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме", – подчеркнули в украинском ведомстве.