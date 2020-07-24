Травмированного во время учений Sea Breeze 2020 американского военного отправили в Италию

Моряку предоставили экстренную медицинскую помощь в Украине, для дальнейшего лечения его отправили в госпиталь военно-морской базы США на Сицилии.



Американского военного моряка, который получил травму во время международных учений Sea Breeze 2020, отправили из Украины на военно-морскую базу США в Италии. Об этом сообщил "Укрінформ".

Моряку предоставили экстренную помощь украинские медики, отмечает информагентство.

"Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, на его борт подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона", – отметили в одесском аэропорту.

Самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на острове Сицилия.

20 июля в Украине начались военные учения Sea Breeze. В учениях принимает участие 27 кораблей и 19 единиц авиации, размещенных в Черном море. По информации командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы в условиях пандемии коронавируса учения в этом году проведут в бесконтактном формате на море.

По данным Министерства обороны Украины, в учениях принимают участие около двух тысяч человек из девяти стран. Кроме Украины и США, в Sea Breeze задействованы военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.