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В учениях Sea Breeze в 2020 году примут участие около 20 стран

Впервые в учениях Sea Breeze в 2020 году примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи, а в сухопутном компоненте впервые будет участвовать Норвегия.

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Учения Sea Breeze состоятся в июле
Учения Sea Breeze состоятся в июле
Фото: dpsu.gov.ua

В военных учениях Sea Breeze в 2020 году примут участие около 20 стран. Об этом 8 февраля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

На прошлой неделе штаб учений согласовывал концепцию и сценарий будущих маневров.

Организаторы учений – Украина и США. Впервые в них примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи, а в сухопутном компоненте впервые будет участвовать Норвегия.

"Одним из новых упражнений, которые планируется отработать, будет эвакуация подразделения из воды с помощью специального устройства после выполнения задач", – добавили в пресс-центре.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.

Теги: Украина, Госпогранслужба, военные учения, Sea Breeze
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