Япония впервые примет участие в учениях Sea Breeze в Украине

Кроме Японии, впервые участником военных учений Sea Breeze в Украине станет Южная Корея.

Минобороны договорилось с японской делегацией об участи Японии в Sea Breeze 2020 Фото: mil.gov.ua

Силы самообороны Японии впервые примут участие в нынешних военных учениях Sea Breeze 2020. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

5 февраля состоялась встреча руководителей Минобороны Украины с японской делегацией, на которой стороны договорились об участии Японии в военных учениях Sea Breeze в Украине в этом году.

В Минобороны Украины отметили, что участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

Sea Breeze — это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Вместе с Украиной соорганизатором учений являются США.

Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В этом году руководителем учений с украинской стороны будет капитан Алексей Доскато. Помимо Японии, в учениях впервые примет участия также Южная Корея, сообщает Минобороны.

Доскато сказал, что пока окончательный состав участников учений не согласован. Ожидается, что кроме Украины, Японии и Южной Кореи, в них также примут участие США, Канада, Великобритания, Турция, Норвегия, Швеция, Дания, Румыния, Молдова, Болгария, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Грузия.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.