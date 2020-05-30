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Из-за коронавируса учения Sea Breeze 2020 пройдут в другом формате

Украинско-американские учения Sea Breeze 2020 пройдут из-за карантина без береговой фазы и без контактов военнослужащих разных стран.

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В 2019 году учения длились 12 дней
В 2019 году учения длились 12 дней
Фото: armyinform.com.ua

Международные учения Sea Breeze 2020, в которых принимает участие Украина, будут изменены из-за коронавируса. Об этом агентству "АрміяInform" сообщил 30 мая руководитель учений с украинской стороны капитан 1-го ранга Алексей Доскато.

"Нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный Sea Breeze. Что это значит? Речь идет о том, что из плана учений полностью исключена береговая фаза, чтобы военнослужащие стран-партнеров и участников Sea Breeze не контактировали между собой, а также чтобы не разворачивать многонациональный штаб", – сказал он.

По словам украинского военного, во время Sea Breeze 2020 страны-участницы ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Иностранные корабли будут заходить в украинские порты только для дозаправки и без контактов моряков с гражданским населением.

"Силы и средства, которые были определены для морской компоненты, пока остались без изменений. Также недавно подтвердила свое участие в морской фазе Sea Breeze постоянная группа кораблей НАТО, которая в это время будет находиться в Черном море", – объяснил Доскато.

Он отметил, что продолжительность учений сократится до недели, Sea Breeze 2020 пройдет в июле.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.

Теги: США, Украина, НАТО, военные, карантин, Sea Breeze, учения, берег, военнослужащий, корабли, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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