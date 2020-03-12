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Зеленский подписал закон о допуске иностранных войск в Украину на учения в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает согласие на проведение украинско-американских учений "Репид Трайдент – 2020", украинско-молдавских "Юг – 2020", украинско-американских "Си Бриз – 2020", украинско-румынских "Риверайн – 2020" и украинско-британских "Вориер Вотчер – 2020".

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Законопроект был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный
Законопроект был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Об этом свидетельствует информация с портала Верховной Рады.

Законопроект был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный.

В законе дается согласие на проведение на территории страны украинско-американских учений "Репид Трайдент – 2020", украинско-молдавских "Юг – 2020", украинско-американских "Си Бриз – 2020", украинско-румынских "Риверайн – 2020" и украинско-британских "Вориер Вотчер – 2020", а также многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил.

Законодательное оформление присутствия иностранных войск на территории Украины происходит ежегодно.

4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон.

Теги: Украина, военные учения, Владимир Зеленский
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