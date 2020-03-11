Зеленский о Таране: Важно, чтобы армия уважала министра обороны

Украинская армия должна уважать своего министра обороны, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил 11 марта, представляя нового министра обороны Украины Андрея Тарана, трансляцию вел в Facebook Офис президента.
"Для меня самое важное – и это моя ответственность, – как относится именно армия к министру обороны. Мы понимаем, что министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", – сказал глава государства.
По его словам, при рассмотрении кандидатур на должность главы Министерства обороны он консультировался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.
"Хочу сказать, что новый министр обороны – это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", – подчеркнул Зеленский.
Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта. За представление, внесенное Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов. До этого министром обороны был Андрей Загороднюк.
Как отмечало агентство "Интерфакс-Украина", с 1999-го по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005–2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, в 2008–2011-м – замруководителя Главного управления разведки Минобороны. В 2011–2014 годах был представителем Минобороны в миссии Украины при ООН. В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Был членом трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.