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Зеленский о Таране: Важно, чтобы армия уважала министра обороны

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за нового министра обороны Андрея Тарана он несет ответственность вместе с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

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Зеленский: У нас идет война
Зеленский: У нас идет война
Фото: president.gov.ua

Украинская армия должна уважать своего министра обороны, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил 11 марта, представляя нового министра обороны Украины Андрея Тарана, трансляцию вел в Facebook Офис президента.

"Для меня самое важное – и это моя ответственность, – как относится именно армия к министру обороны. Мы понимаем, что министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", – сказал глава государства.

По его словам, при рассмотрении кандидатур на должность главы Министерства обороны он консультировался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

"Хочу сказать, что новый министр обороны – это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", – подчеркнул Зеленский.

Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта. За представление, внесенное Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов. До этого министром обороны был Андрей Загороднюк.

Как отмечало агентство "Интерфакс-Украина", с 1999-го по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005–2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, в 2008–2011-м – замруководителя Главного управления разведки Минобороны. В 2011–2014 годах был представителем Минобороны в миссии Украины при ООН. В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Был членом трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Теги: Украина, армия, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, президент
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