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Зеленский назначил главой Сумской ОГА военного прокурора Грищенко

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, новым главой Сумской областной государственной администрации стал Роман Грищенко. До этого он работал военным прокурором Харьковского гарнизона.

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Грищенко возглавил Сумскую область
Грищенко возглавил Сумскую область
Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта назначил главой Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Соответствующий указ №74/2020 опубликован на сайте главы государства. 

Предыдущим указом №73/2020 он освободил от этой должности временного исполняющую обязанности главы ОГА Ирину Купрейчик.

Как сообщает сумской телеканал СТС, Грищенко родился в Первомайском районе Николаевской области. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове. Он женат, имеет двоих детей. 

Грищенко – полковник юстиции. С 2017 года и до назначения главой ОГА он работал военным прокурором Харьковского гарнизона. В органах военной прокуратуры он более 10 лет, работал в прокуратурах Николаевского, Кировоградского, Криворожского и Киевского гарнизонов, отмечала пресс-служба Харьковской ОГА. 

В электронной декларации, поданной перед назначением на должность в ОГА, Грищенко указал, что ему принадлежит земельный участок площадью 1000 м² в Николаеве, своего жилья у прокурора нет, он жил в служебной квартире в Харькове. Грищенко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, который принадлежит Сергею Грищенко (вероятно, это отец Романа Грищенко). 

Грищенко также задекларировал 970 тыс. грн и $28 тыс. сбережений. В 2019 году он получил 673 197 грн зарплаты в прокуратуре и 1295 грн помощи. 

Ранее Сумскую ОГА возглавлял Николай Клочко, он находился на этой должности в 20152019 годах. Ушел в отставку после президентских выборов 2019 года. С июня 2019-го по март 2020 года в Сумской ОГА не было постоянного руководителя, врио главы сначала был Вадим Акперов, а затем Ирина Купрейчик. 

Теги: Сумская область, Владимир Зеленский, Сумская ОГА, Роман Грищенко
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