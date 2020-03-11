Зеленский назначил главой Сумской ОГА военного прокурора Грищенко

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта назначил главой Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Соответствующий указ №74/2020 опубликован на сайте главы государства.
Предыдущим указом №73/2020 он освободил от этой должности временного исполняющую обязанности главы ОГА Ирину Купрейчик.
Как сообщает сумской телеканал СТС, Грищенко родился в Первомайском районе Николаевской области. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове. Он женат, имеет двоих детей.
Грищенко – полковник юстиции. С 2017 года и до назначения главой ОГА он работал военным прокурором Харьковского гарнизона. В органах военной прокуратуры он более 10 лет, работал в прокуратурах Николаевского, Кировоградского, Криворожского и Киевского гарнизонов, отмечала пресс-служба Харьковской ОГА.
В электронной декларации, поданной перед назначением на должность в ОГА, Грищенко указал, что ему принадлежит земельный участок площадью 1000 м² в Николаеве, своего жилья у прокурора нет, он жил в служебной квартире в Харькове. Грищенко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, который принадлежит Сергею Грищенко (вероятно, это отец Романа Грищенко).
Грищенко также задекларировал 970 тыс. грн и $28 тыс. сбережений. В 2019 году он получил 673 197 грн зарплаты в прокуратуре и 1295 грн помощи.
Ранее Сумскую ОГА возглавлял Николай Клочко, он находился на этой должности в 2015–2019 годах. Ушел в отставку после президентских выборов 2019 года. С июня 2019-го по март 2020 года в Сумской ОГА не было постоянного руководителя, врио главы сначала был Вадим Акперов, а затем Ирина Купрейчик.