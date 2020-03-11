Зеленский: Не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина делает все ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, но отпор агрессор получит.

Украинские войска на Донбассе будут давать врагу отпор, несмотря на желание Киева мирно урегулировать конфликт. Об этом 11 марта, представляя нового министра обороны Андрея Тарана, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел в Facebook Офис президента.

"Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора", – сказал глава Украинского государства.

Он попросил присутствовавших почтить минутой молчания украинских бойцов, погибших 10 марта на Донбассе.

"Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский, вступивший в должность в мае 2019 года, назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом".

В марте 2020 года, по данным штаба операции Объединенных сил на 10 марта, на Донбассе было ликвидировано 31 боевика.

10 марта в районе Песок Донецкой области боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, погибло двое украинских военнослужащих, семеро ранены.