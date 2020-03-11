У украинской армии проблемы с вооружением – министр обороны

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, Вооруженным силам нужна продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка и "латание старых дыр".

Таран: В первую очередь армия должна быть хорошо вооружена Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украинская армия недостаточно вооружена. Об этом 11 марта заявил новый министр обороны Андрей Таран, трансляцию представления которого вел в Facebook Офис президента Украины.

"Я считаю, что в первую очередь армия должна быть хорошо вооружена. Этот вопрос, к сожалению, на сегодня является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе к современным системам вооружения с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка и латание старых дыр", – сказал он.

Министр считает, что украинские военные должны давать "такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать мощь" армии.

Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта. За представление, внесенное Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов. До этого министром обороны был Андрей Загороднюк.