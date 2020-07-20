В Черном море стартовали военные учения Sea Breeze 2020

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что из-за коронавируса морские учения в этом году проведут в бесконтактном формате.

В Украине в понедельник, 20 июля, начинаются международные военные учения Sea Breeze 2020. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа в видеообращении на странице учений в Twitter.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса учения в этом году проведут в бесконтактном формате на море.

"Сегодня в море создаются актуальные вызовы и угрозы системе международной безопасности. Ситуация в море остается напряженной", – рассказал командующий ВМС.

Неижпапа отметил, что ситуация в Черном море давно перестала быть стабильной.

Virtual Opening Ceremony for #ExerciseSeaBreeze can be seen here, schedule of ceremony:



* #Ukrainian * national anthem

* #USA * national anthem

* Head of Ukrainian Navy @UA_NAVY remarks

* U.S. 6th Fleet Commander @USNavyEurope remarkshttps://t.co/LCx36esOlT — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 20, 2020

"Россия игнорирует нормы международного права и стремится к господству в Азово-Черноморском регионе", – отметил он.

Контр-адмирал отметил, что учения Sea Breeze 2020 являются подтверждением тому, что Соединенные Штаты и страны НАТО поддерживают мир и стабильность в черноморском регионе".

Командующий Шестого флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что в Sea Breeze 2020 будут участвовать 27 кораблей и 19 единиц авиации, размещенные в Черном море.

"Страны – члены НАТО признают важность не только поддержки стабильности в Черноморском регионе, но и возможность сдерживания агрессии", – пояснил Блэк.

В учениях Sea Breeze 2020 примут участие тактическая группа НАТО, более 20 кораблей и летательных аппаратов. Они проведут тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне, спасению на море и другие. Впервые в учениях Sea Breeze в 2020 году примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи, а в сухопутном компоненте впервые будет участвовать Норвегия.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.