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В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Корабли НАТО простоят в Одессе до 28 июля.

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С 20 июля в Украине проходили военные учения Sea Breeze
С 20 июля в Украине проходили военные учения Sea Breeze
Фото: EPA

25 июля пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".

"Около 7.00 ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы: румынский "Контр-адмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14), а к 9.00 в порт прибыли основные ударные силы Sea Breeze. На 18-м, 19-м и 20-м причалах пришвартовались фрегаты: испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йилдирим" и румынский F222 "Регина Мария", – сообщает издание.

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

С 20 июля в Украине проходили военные учения Sea Breeze. В учениях принимали участие 27 кораблей и 19 единиц авиации, размещенных в Черном море.

По данным Министерства обороны Украины, в учениях участвовали около 2 тысяч человек из девяти стран. Кроме Украины и США, в Sea Breeze задействованы военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

Теги: Украина, Одесса, НАТО, корабль, Sea Breeze, учения
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