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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму устроили внезапные учения Черноморского флота

11 августа военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота Российской Федерации провели в аннексированном Крыму учения по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника.

Россияне регулярно проводят учения армии и флота в аннексированном Крыму
Россияне регулярно проводят учения армии и флота в аннексированном Крыму
Фото: structure.mil.ru

Российские военнослужащие в рамках внезапных учений с участием береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота 11 августа отработали в Крыму задачи по обнаружению и уничтожению отряда авианосных кораблей условного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота.

По легенде учений моряки получил задание уничтожить авианосцы, с которых якобы готовится нанесение огневого удара по объектам экономического комплекса на Крымском полуострове.

Как сообщили оккупанты, условный противник был уничтожен ракетным ударом.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

Теги: Россия, Крым, Черноморский флот РФ, аннексия, военные учения, учения
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