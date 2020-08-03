В Черном море прошли совместные учения военной авиации и флота США

2 августа Соединенные Штаты провели в акватории Черного моря учения военно-морских и военно-воздушных сил. Их главной задачей стала отработка американскими военнослужащими совместных действий при отражении возможных угроз на море.

В Черноморском регионе состоялись очередные учения ВМФ и ВМС США – отрабатывали совместные действия на случай угрозы на море Фото: c6f.navy.mil

В международных водах и воздушном пространстве Черного моря прошли учения военных моряков и летчиков армии США. Во время их проведения военнослужащие отрабатывали совместное выполнение поставленных задач при проведении наземных и воздушных операций, как сообщила пресс-служба командования Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

В учениях приняли участие ракетный эсминец USS Porter, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, четыре истребителя F-16, топливозаправщики KC-135 и разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк подчеркнул, что защита морской сферы является одной из важнейших задач армии, поскольку 90% экономических связей и цифровых коммуникаций налажены через Мировой океан.

По словам командира ракетного эсминца USS Porter Крейга Трента, проведенные учения позволили американским военным улучшить навыки быстрого и эффективного совместного реагирования флота и авиации на любые угрозы на море.

С 20-го по 27 июля в акватории Черного моря проходили многонациональные военные учения Sea Breeze 2020. Как сообщала пресс-служба Министерства обороны Украины, в этом году из-за пандемии коронавируса маневры проводились только в морской и воздушной компоненте. В учениях участвовали более 20 кораблей и 2 тыс. военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.