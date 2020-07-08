Четыре корабля противоминной группы НАТО вошли в Черное море

В Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2). Об этом 8 июля сообщил руководитель проекта "Институт черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"В Черное море вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2). В частности, турецкий тральщик TCG Amasra (М-266), испанский – ESPS Tambre (М-33), итальянский – ITS Gaeta (5554) и флагман группы – корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470)", – заявил Клименко.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов. В 2020 году Sea Breeze из-за коронавируса пройдут без береговой фазы и без контактов военнослужащих разных стран.