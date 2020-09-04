СБУ сообщила о подозрении российскому священнику, который допрашивал украинских пленных

Российский священник неоднократно принимал участие в допросах и пытках украинских пленных в оккупированном Донецке, сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных в "ДНР". Об этом пресс-служба СБУ сообщила 4 сентября.

Следствие установило, что священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к "11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем он был повышен до помощника командира по работе с верующими боевиками.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан", – отметили в СБУ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.