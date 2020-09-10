Помпео об отравлении Навального: Существует значительная вероятность, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников

США и ряд европейских государств ясно дали понять Кремлю, что ждут привлечения к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального с большой вероятностью было организовано высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмма обнародована на сайте Государственного департамента США.

"Я думаю, что люди во всем мире увидели, что на самом деле произошло. И когда они видят попытку отравить диссидента и осознают, что существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – подчеркнул Помпео.

По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее привлечения виновных к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу, кто еще несет ответственность", – сказал дипломат.

Он отметил, что пока не будет говорить об официальной реакции США на отравление Навального, потому что это должен сделать президент.

"Мы должны все это рассмотреть, оценить и сделать все возможное, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", – добавил Помпео.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.