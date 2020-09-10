Помпео об отравлении Навального: Существует значительная вероятность, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального с большой вероятностью было организовано высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмма обнародована на сайте Государственного департамента США.
"Я думаю, что люди во всем мире увидели, что на самом деле произошло. И когда они видят попытку отравить диссидента и осознают, что существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – подчеркнул Помпео.
По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее привлечения виновных к ответственности.
"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу, кто еще несет ответственность", – сказал дипломат.
Он отметил, что пока не будет говорить об официальной реакции США на отравление Навального, потому что это должен сделать президент.
"Мы должны все это рассмотреть, оценить и сделать все возможное, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", – добавил Помпео.
Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.
Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.
8 сентября министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам. Они призвали Россию срочно установить виновных в отравлении Навального.