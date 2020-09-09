Врачи в Омске видели, что у Навального была четкая клиническая картина отравления – СМИ

Российские врачи, участвовавшие в консилиумах по состоянию здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, рассказали "Медузе", что у политика была четкая картина отравления фосфорорганическими соединениями, хотя и наблюдались нетипичные симптомы.

Немецкие токсикологи в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок" Фото: ЕРА

Российские врачи изначально предполагали, что оппозиционера Алексея Навального отравили. Об этом 8 сентября написала "Медуза", ссылаясь на слова двух участников консилиумов по состоянию здоровья политика, которые проводили в Омске.

По словам собеседников издания, у Навального была четкая клиническая картина отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС), но наблюдались и нетипичные симптомы.

Из типичных симптомов отравления ФОС у Навального фиксировали сужение зрачков – миоз, повышенное слюноотделение – гиперсаливацию, потливость и гипертонус мышц, рассказали источники журналистов. При этом к моменту консилиума у него не было рвоты и диареи, не наблюдалось бронхоспазма и бронхореи, но был кетоацидоз – состояние, характерное для дефицита инсулина.

Омские токсикологи не выявили следов отравления в образцах, отобранных у Навального для анализов, однако исследование было неполным, пишет издание.

"Я видел только стандартную биохимию, в которой были выраженные нарушения кислотно-основного состояния и нарушения углеводного обмена", – рассказал журналистам один из собеседников.

Слова двух участников консилиумов "Медузе" подтвердил источник, знакомый с результатами обследования оппозиционера.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.