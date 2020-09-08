Польша призвала Германию прекратить строительство "Северного потока – 2"

События в Беларуси, где президент России Владимир Путин "явно угрожает интервенцией", а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального должны подтолкнуть Германию к отказу от строительства газопровода "Северный поток – 2", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Действия России следует осудить, "вслед за этим должны быть очень жесткие санкции и интервенции", сказал Моравецкий Фото: ЕРА

Германия должна прекратить строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил 8 сентября в эфире Bloomberg TV премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

События в Беларуси, где президент РФ Владимир Путин "явно угрожает интервенцией", а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального должны стать последним сигналом для Германии, считает Моравецкий.

Действия России следует осудить, "вслед за этим должны быть очень жесткие санкции и интервенции", подчеркнул премьер-министр Польши.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

21 июля Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат.

"Газпром" привлек к завершению проекта российские трубоукладчики.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у оппозиционера, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил страны.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 6 сентября заявил, что Россия должна расследовать отравление Навального, он отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, Берлину придется провести консультации с партнерами относительно "ответа" Москве. Он выразил надежду, что РФ не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку – 2". До этого федеральное правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода.