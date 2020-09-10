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Навальный полностью пришел в себя после отравления – СМИ

По данным The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, состояние российского оппозиционера Алексея Навального "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации".

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Оппозиционеру удастся восстановиться "как минимум на 90%" физически, психологически он уже восстановился "практически полностью", пишут СМИ
Оппозиционеру удастся восстановиться "как минимум на 90%" физически, психологически он уже восстановился "практически полностью", пишут СМИ
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный 8 сентября полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Об этом, ссылаясь на данные источников, сообщил сегодня The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel. 

По данным журналистов, состояние оппозиционера "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации". Навальный вспомнил события, предшествовавшие отравлению – вплоть до момента, когда он от боли потерял сознание в туалете самолета, рассказали собеседники СМИ.  

Оппозиционеру удастся восстановиться "как минимум на 90%" физически, психологически он уже восстановился "практически полностью", говорят источники журналистов. 

Кроме того, к Навальному начали пускать посетителей – раньше с ним могла находиться только жена, говорится в материале. 

После того как Навальный пришел в сознание, меры безопасности в клинике усилили – чтобы попасть к нему, нужно преодолеть три кордона охраны, отмечают СМИ. По данным журналистов, немецкие спецслужбы готовятся к физическим угрозам и "дезинформационному шторму", в том числе к попыткам дискредитировать клинику "Шарите", где находится оппозиционер.  

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии.

По данным газеты Die Zeit, речь идет о новом и более смертоносном виде "Новичка". Навальный, по замыслу отравителей, должен был умереть в самолете, заявили источники издания. 

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

8 сентября министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам. Они призвали Россию срочно установить виновных в отравлении Навального.

Теги: Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, больница, отравление, безопасность, Bellingcat, больницы, врачи, Новичок, отравление Навального
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