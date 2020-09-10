Навальный полностью пришел в себя после отравления – СМИ

По данным The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, состояние российского оппозиционера Алексея Навального "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации".

Оппозиционеру удастся восстановиться "как минимум на 90%" физически, психологически он уже восстановился "практически полностью", пишут СМИ Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный 8 сентября полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Об этом, ссылаясь на данные источников, сообщил сегодня The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel.

По данным журналистов, состояние оппозиционера "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации". Навальный вспомнил события, предшествовавшие отравлению – вплоть до момента, когда он от боли потерял сознание в туалете самолета, рассказали собеседники СМИ.

Оппозиционеру удастся восстановиться "как минимум на 90%" физически, психологически он уже восстановился "практически полностью", говорят источники журналистов.

Кроме того, к Навальному начали пускать посетителей – раньше с ним могла находиться только жена, говорится в материале.

После того как Навальный пришел в сознание, меры безопасности в клинике усилили – чтобы попасть к нему, нужно преодолеть три кордона охраны, отмечают СМИ. По данным журналистов, немецкие спецслужбы готовятся к физическим угрозам и "дезинформационному шторму", в том числе к попыткам дискредитировать клинику "Шарите", где находится оппозиционер.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.