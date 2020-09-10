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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Умани хасиды устроили погром у могилы рабби Нахмана

Полицейские составили протоколы на двух хасидов, которые в Умани Черкасской области во время паломничества начали сносить защитные ограждения.

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Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира (архив)
Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира (архив)
Фото: EPA

Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, которые установили на могиле праведника Нахмана в Умани для профилактики распространения COVID-19. Соответствующее видео в Facebook опубликовал пользователь Антон Тараненко.

На видео видно, как хасиды расшатывают и сносят металлические конструкции.

https://www.facebook.com/anton.taranenko.5/videos/2026038020860775/

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что личности двоих зафиксированных на видео людей уже установлена, на двух из них уже составлены протоколы.

В объединенной еврейской общине Украины осудили поведение хасидов, которые пытались сломать ограждения и обратились к Фонду имени раби Нахмана, который официально представляет интересы брацлавских хасидов в Украине, с просьбой предоставить информацию о том, какие были предприняты меры по отношению к паломникам, которые были участниками инцидента. 

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установят карантинные пункты и разработают единые карантинные правила.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

Теги: Умань, Черкасская область, хасиды, паломничество
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