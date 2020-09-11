США ввели санкции против украинского нардепа Деркача

Министерство финансов США считает, что внефракционный украинский народный депутат Андрей Деркач более 10 лет является российским агентом и пытался повлиять на предстоящие американские выборы.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента США. Об этом говорится на сайте министерства.

"Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году", – говорится в заявлении минфина США.

В американском ведомстве утверждают, что с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач вел скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах, что стало поводом для антикоррупционных расследований как в Украине, так и в Соединенных Штатах.

"В период с мая по июль 2020 года Деркач выпустил отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию с намерением дискредитировать официальных лиц США, а также выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей. Деркач почти наверняка нацеливался на голосующих в США людей, видных деятелей США и членов правительства США, поскольку он полагался на американские платформы, англоязычные документы и видео, а также на пророссийских лоббистов в Соединенных Штатах, которые использовались для пропаганды его утверждений", – отмечают в министерстве.

Вместе с Деркачем санкции были введены еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, которые являются сотрудниками российского Агентства интернет-исследований (более известно как "фабрика троллей").

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.