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Деркач пришел в Раду в футболке с надписью "Конец грантоедскому беспределу"

Внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что за 15 лет в Украине построена коррупционная система распределения международной технической помощи.

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Андрей Деркач: Потроллил грантоедов, а заодно и напомнил им, что все хорошее в их жизни рано или поздно закончится
Андрей Деркач: Потроллил грантоедов, а заодно и напомнил им, что все хорошее – в их жизни рано или поздно закончится
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Внефракционный нардеп Андрей Деркач пришел в Верховную Раду в футболке с надписью "Конец грантоедскому беспределу". Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Потроллил грантоедов, а заодно и напомнил им, что все хорошее в их жизни рано или поздно закончится. За 15 лет в Украине построена коррупционная система распределения международной технической помощи (МТП). 5,3 млрд долларов МТП, по данным Счетной палаты, израсходовано без надлежащего контроля", – сообщил он.

Деркач добавил, что по некоторым эпизодам уже открыты уголовные производства, например, по "схеме" главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и главы правления организации "Пациенты Украины" Дмитрия Шерембея.

"Напомню, речь идет о схеме по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015–2017 годах через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло $142,9 млн", – завил Деркач.

Он добавил, что об этом он говорил в интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

"Программа поддержки реформы Генпрокуратуры: миллионы долларов, потраченные впустую. Среди экзотических случаев – программа, которая должна укрепить у людей уверенность в себе. $36 млн, на минуточку! В феврале я передал Джулиани таблицу из 20 кейсов с нарушениями грантоедов. Время идет – таблица разрастается. Растет и моя уверенность, что необходимо положить конец грантоедскому беспределу", – резюмировал Деркач.

ВИДЕО
Видео: Rudy W. Giuliani / YouTube
Теги: коррупция, реформы, Андрей Деркач, гранты
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