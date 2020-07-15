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Игорь Смешко
Игорь Смешко

Бывший глава Главного управления военной разведки Минобороны, экс-председатель Службы безопасности и бывший кандидат в президенты Украины.


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Достоверные ''пленки Деркача'' или нет – но удар по внутренней и внешней безопасности Украины они уже нанесли

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Так называемые пленки Деркача и национальная безопасность Украины.

Государство должно как можно скорее подтвердить или опровергнуть содержание так называемых пленок Деркача. Независимо от того, достоверные они или нет, но удар по внутренней и внешней безопасности Украины эти пленки уже нанесли.

Выгодоприобретателем данного информационного удара является агрессор, который шестой год ведет необъявленную войну против Украины.

Содержание разговоров на пленках косвенно подтверждает тезисы информационной войны России против Украины, которая, по высказываниям российского президента, является "недогосударством", неспособным существовать самостоятельно.

А также подтверждает высказывания президента США, который, по свидетельству бывших высокопоставленных чиновников Белого Дома, считает, что Украина является "насквозь коррумпированной" – значит, серьезно помогать ей в гибридной войне с Россией нет смысла.

Реакция наших органов государственной власти должна быть мгновенной.

Во-первых, следует немедленно установить источники утечки информации (если она правдива) из Офиса президента Украины к народному депутату Деркачу. Потому что обнародование подобной информации – это нарушение во время войны закона о государственной тайне. Кроме того, ее содержание имеет признаки, как минимум, превышения полномочий президентом Порошенко, которые в этом случае нужно расследовать в соответствии с законом.

Во-вторых, в том случае, если она не соответствует действительности, необходимо установить источники поступления стратегической дезинформации к депутату Деркачу и мотивы ее обнародования без проверки. Потому что она ослабляет позиции Украины как на международной арене, так и внутри страны и усиливает позиции ее врагов и оппонентов.

Для этого нужны политическая воля президента и выполнение своих обязанностей председателем СБУ, руководителем комитета по вопросам разведки при президенте Украины и секретарем СНБО. Именно они имеют возможность, привлекая ресурсы всех специальных служб, разведки и правоохранительных органов Украины, установить истину и доказать народу Украины и мировой общественности, что у нас есть государство, которое вполне способно защищаться, отвечать ударом на удар, наказывать за совершенные против него преступления, даже если это делают народные депутаты или президенты.

Записи разговоров президентов, как правило, выполняются в ситуационной комнате президентской администрации. Затем их расшифровывают, с их содержанием знакомят соответствующих должностных лиц для выполнения поручений, которые появляются согласно достигнутым договоренностям. При таких разговорах всегда есть свидетели: представители администрации президента, его службы безопасности, переводчики. Еще на стадии записи разговоров они могут быть скопированы службой государственной охраны, отвечающей за безопасность этого помещения.

Обработка и хранение таких записей может осуществляться и в другом месте, где также работают переводчики, сотрудники администрации и охранники.

Таких свидетелей достаточно, чтобы начать профессиональное расследование. Причем установление факта уничтожения подобных записей, даже по приказу президента, является основанием для другого расследования, уже парламентского – со стороны специальной следственной комиссии или профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Украина – не монархия, а демократическое и правовое государство, согласно ст. 1 ее Конституции, поэтому даже президент при выполнении своих полномочий по вопросам внешней политики должен делать это исключительно в рамках действующих законов и подотчетен высшему законодательному органу страны.

Парламентский надзор за действиями президента – обязанность Верховной Рады Украины. Например, соответствуют ли требованиям закона Украины "Об обороне" переговоры президента с руководителем страны-агрессора об "экономическом" сотрудничестве при отражении агрессии, введении в стране "особого положения" и гибели тысяч патриотов на фронте.

Напомню также, что импичмент действующему американскому президенту был провозглашен Палатой представителей Конгресса США на основании доклада генеральному инспектору ЦРУ от офицера разведки, который был командирован в СНБ в ситуационной комнате Белого дома и который отвечал за обработку и архивацию разговоров президента с зарубежными лидерами. В рапорте офицер обратил внимание, что есть попытки уничтожить часть записи, где президент, вероятно, превысил свои полномочия, и это по закону может представлять угрозу национальным интересам США.

Кстати, имя этого офицера, несмотря на все попытки президента, до сих пор не обнародовано. И он находится под защитой закона США.

Обнародованные пленки – это не шутка. Это очередной вызов и удар по национальной безопасности Украины. Но это и новые основания для укрепления ее государственности.

Народный депутат, который их обнародовал, никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Но в случае их правдивости это повод для принятия Верховной Радой нового закона о введении института генеральных инспекторов и офиса профессиональной этики в отношении всех государственных учреждений Украины, вроде американского. А также для законодательного урегулирования процесса документирования, охраны и сохранения всей информации, которая является основанием для принятия высшими должностными лицами и органами власти стратегических решений в государстве.

В частности, показания перед парламентским комитетом, в том числе на закрытых слушаниях, следует приравнять к даче показаний под присягой для всех граждан Украины: госслужащих, представителей спецслужб, разведывательных и правоохранительных органов. С соответствующей уголовной ответственностью за ложные показания.

Еще в древнем Риме Сенека указал, что самым большим поощрением к новым преступлениям является их безнаказанность.

Это удар не только по конкретному политику, но и по институту президентства в нашей стране, который имеет признаки внешнего управления государством, непрозрачного не только для рядовых граждан Украины, но и для ее высшего законодательного органа. Это дополнительное уничтожения доверия к Украине, к ее лидерам на международной арене и очередной факт для недоверия украинцев к власти.

Наконец, это – тест для нашей действующей высшей политической власти.

Если выяснится, что она не может отреагировать на такой очередной удар и вызов национальной безопасности Украины, то это станет демонстрацией того, что она не умеет или не желает устранять подобные стратегические проблемы. Но в этом случае она сама становится частью существующей проблемы.

Источник: "Украинская правда"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, СБУ, Петр Порошенко, Украина, СНБО, Игорь Смешко, разведка, Андрей Деркач, Владимир Зеленский
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