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ПОЛИТИКА

Луценко о "пленках Деркача": Это дискредитация Порошенко по заказу РФ, но записи делались в Украине

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что внефракционный депутат Андрей Деркач, который с мая публикует аудиозаписи разговоров пятого президента Петра Порошенко, "играет в очень большую и очень опасную игру".

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Луценко: Обнародование пленок разговоров глав государств подрывает желание контактировать с любым украинским руководством
Луценко: Обнародование пленок разговоров глав государств подрывает желание контактировать с любым украинским руководством
Фото: EPA

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, внефракционный депутат Андрей Деркач публикует аудиозаписи разговоров бывшего президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко по заказу России. Такое мнение он высказал в интервью "Буквам", которое вышло 14 июля. 

"Мне кажется, что это понятный проект. Во-первых, дискредитация Порошенко по заказу РФ и, во-вторых, слив информации, которая будет доступна на выборах в США... Андрей сейчас явно работает на уничтожение политической фигуры под названием Петр Порошенко. Это совершенно очевидно", – сказал Луценко.

Он рассказал, что давно знаком с Деркачом, их связывают личные отношения, но в последний раз они виделись около полгода назад.

"У меня личные отношения с Деркачом зародились на оранжевом Майдане. Андрей тогда поддерживал [Виктора] Ющенко и попросил меня установить часовню Московского патриархата на Майдане, чтобы и эта мощная сила была представлена как одна из составляющих борьбы за Ющенко... Андрей тогда был очень активным. И хочу напомнить, что вообще Оранжевая революция во многом произошла из-за маленьких эфиров ТРК "Эра", [которую контролировал Деркач]. Я считаю, что тогда Деркач заслужил хорошие слова от украинской демократии", – сказал Луценко.

Он отметил, что считает Деркача очень умным и очень амбициозным человеком, "который сейчас играет в очень большую и очень опасную игру".

"Мне не очень нравится то, что он сейчас делает, потому что обнародование пленок разговоров глав государств вообще подрывает желание контактировать с любым украинским руководством на многие годы", – убежден бывший генеральный прокурор.

Он считает версию, будто Деркач получил записи разговоров от журналистов, несостоятельной. 

"Эта история похожа на такую же о черной кассе Партии регионов, которую неизвестной консьержке передали неизвестные журналисты. То, что консьержка при этом ответила: "Есть, так точно", – мы тоже знаем. Шучу. Но эти детские игрушки о журналистах не работают. Здесь ключевое слово должна сказать СБУ. Давно причем. Оно в интересах и [президента Владимира] Зеленского, и страны", – уверен бывший чиновник.

По его мнению, записи разговоров Порошенко делали в Украине, а не в России, о чем свидетельствует качество звука. 

"Если быть немного внимательным, вы сможете услышать разницу голосов  и в пленках украинско-американских, и [в пленках] украинско-российских. И не похоже, что эти записи велись в Москве, территориально в Москве. То, что это Москва могла делать, я допускаю. Но территориально они делались, мне кажется, здесь. Я не эксперт, и после тюрьмы у меня одно ухо не работает, но одним ухом я хорошо слышу. И я слышу, что голос украинской стороны всегда один, а голос собеседников немного другой. Поэтому это наводит на мысли, что запись велась на территории Украины. Кто ее делал, должна немедленно сказать СБУ. Потому что, еще раз говорю: кто вообще будет общаться с любым украинским руководством (независимо от фамилий и политических сил), если допускается такой слив? Поэтому нужно расследовать не мифические государственные измены, которых нет там даже под микроскопом, а вот это. Надо найти, кто записывал и кто слил,  это точно должно быть вызовом для СБУ", – отметил Луценко. 

Он также высказал мнение, что Порошенко не понесет никаких серьезных репутационных потерь из-за публикации записей, поскольку большее значение играют не сами записи, а комментарии, которыми Деркач их сопровождает. 

Деркач в маеиюне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. 

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, обсуждали политическую ситуацию в Украине и обменивались шутками. Якобы Порошенко в конце разговора сказал: "Жму руку", а его собеседник ответил: "Обнимаю". Люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: Россия, Виктор Ющенко, Юрий Луценко, Петр Порошенко, Андрей Деркач, прослушка, записи
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