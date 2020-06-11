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"Важно не зайти в поле внешней политики". Венедиктова рассказала про расследование дела о записях якобы разговоров Порошенко с Байденом

По делу о публикации аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы разговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, назначена экспертиза, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Венедиктова: Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США
Венедиктова: Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Следствие изучает обстоятельства записи переговоров, которые якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден в 2016 году. Об этом в интервью "Українським новинам", которое вышло 9 июня, сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее информации, экспертиза по этому делу уже назначена.

"Насколько мне известно, экспертиза [пленок] назначена. Сейчас определяются обстоятельства осуществления записей, круг присутствующих лиц, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", – подчеркнула Венедиктова. 

У генпрокурора уточнили, собирается ли Украина сотрудничать с США по этому делу. 

"Думаю, что этот вопрос нужно будет поднимать после экспертизы. Если следователи и прокуроры определят, что такое сотрудничество необходимо, то такой вопрос следует решить. Здесь, повторюсь, важно не зайти в поле внешней политики, потому что так называемые эксперты пытаются своими проплаченными публикациями нагнетать там обстановку для того, чтобы как-то повлиять на это. Наша задача – не стать инструментом политических игр", – сказала генпрокурор. 

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи якобы разговоров Порошенко и Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут демократ Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: США, Петр Порошенко, Джо Байден, Андрей Деркач, выборы в США, прослушка, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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