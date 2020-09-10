Из Украины депортируют хасидов, устроивших погром в Умани

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко предупредил паломников в Умани Черкасской области, что в случае хулиганских действий на территории Украины их будут депортировать из страны.

Двух граждан Израиля, которые приехали в Умань Черкасской области, депортируют из Украины после того, как они устроили погром возле могилы еврейского праведника Нахмана. Об этом в Facebook написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины. Уважаемые паломники, помните: вы – гости в Украине. Украинцы – гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамства и насилия", – отметил он.

10 сентября в сети появилось видео, как группа хасидов разломала защитные ограждения, которые установили на могиле еврейского праведника Нахмана для уменьшения потока паломников и профилактики распространения COVID-19. На двух из них украинские полицейские составили протоколы.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.