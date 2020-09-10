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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны об отмене инспекции в районе Шумов: Получили в ответ от другой стороны хаотичное мельтешение

Ответственность за срыв инспектирования украинских позиций в районе населенного пункта Шумы Донецкой области полностью на стороне России, которая контролирует незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявили в Министерстве обороны Украины.

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Оккупанты понимают лживость своих заявлений по поводу обстановки в районе Шумов, поэтому начали предлагать другие точки для инспектирования, заявили в Минобороны Украины
Оккупанты понимают лживость своих заявлений по поводу обстановки в районе Шумов, поэтому начали предлагать другие точки для инспектирования, заявили в Минобороны Украины
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Оккупанты на Донбассе были не готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины о проведении инспекции украинских позиций в районе населенного пункта Шумы и зеркальную проверку районов, где ОБСЕ фиксировала нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований России. 

Об этом говорится в комментарии Министерства обороны Украины по поводу срыва инспекции, опубликованном 10 сентября на сайте ведомства. 

"Украина, в качестве исключения, разово и чисто технически согласилась на инспектирование в районе Шумов. Формат этой миссии требует отсутствия каких-либо попыток пропиариться: проверку должен провести представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения. Форма – в гражданском, состав участников – без одиозных представителей незаконных вооруженных формирований, характер события – без пиара. Украина обратилась также с требованием зеркально проверить и районы, где мониторинговая миссия действительно фиксировала нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Конструктивная и основанная на здравом смысле позиция Украины вызвала фактически эмоциональный шок у оккупантов. Готовность Украины обсуждать на указанной основе формат инспекции, а также отсутствие прописанных условий инспектирования получили в ответ от другой стороны хаотичное мельтешение", – сказано в релизе.

В Минобороны, как и в Офисе президента Украины, сообщили, что сегодня утром Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности. 

"Делаем вывод, что на самом деле представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и их руководство в Москве прекрасно понимают – инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель по району у Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования", – подытожили в Минобороны. 

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы после объявления перемирия.

По договоренности, достигнутой 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области. В Офисе президента заявляли, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Утром 10 сентября СМИ сообщили, что инспекция не состоится. Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что стороны договаривались только о проверке позиций украинских военных в Шумах. Однако, отметил он, РФ и подконтрольные ей боевики начали выдвигать новые требования: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. 

"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", – написал он в обращении к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Халиту Чевику.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, ОБСЕ, боевики, ДНР, Минобороны, ВСУ, Шумы, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, проверки
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