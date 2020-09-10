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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОПУ о срыве инспекции в районе Шумов: Россия и боевики в ОРДЛО "отказались работать на основе здравого смысла"

Инспекция украинских позиций в районе населенного пункта Шумы Донецкой области не состоится из-за постоянного изменения запросов со стороны России, заявили в Офисе президента Украины.

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Стороны конфликта на Донбассе договорились о совместном патрулировании с участием координатора от ОБСЕ
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Офис президента Украины 10 сентября констатировал, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы в Донецкой области, запланированная на 14.00 сегодня, не состоится. 

"Учитывая фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПУ. 

Как сказано в релизе, украинская сторона предполагала, что представители незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" из-за "веры в собственную пропаганду и оторванность от реальности" не смогли адекватно оценить происходящее. 

"По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны. [...] Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", – заявили в Офисе президента. 

В ОПУ подчеркнули, что Украина придерживалась режима прекращения огня. 

"Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно – пиара вместо мира", – сказано в заявлении. 

Украина "по доброй воле" согласилась, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины, подчеркнули в ОПУ. 

"Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых – отсутствие нарушений с нашей стороны", – объяснили в ОПУ. 

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы после объявления перемирия.

По договоренности, достигнутой 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" должно было проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области.

В Офисе президента заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, перемирие, ДНР, ВСУ, Шумы, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, режим тишины, Офис президента Украины
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